Старинный зоопарк в Буэнос-Айресе превратят в экопарк

[Мануэль Паскуаль, руководитель проекта «Экопарк»]:

«Проект «Экопарк» сосредоточится на сохранении местных видов животных, которым угрожает исчезновение. Это означает, что всех остальных обитателей зоопарка отправят в заповедники».

Зоологический сад Буэнос-Айреса планируют преобразовать в экологический природный парк. Его главной задачей станет сохранение исчезающих видов животных, которые обитают в Аргентине.

В экопарке оставят только тех животных, которые не смогут перенести транспортировки. Останутся здесь нелетающие птицы нанду, а также гуанако, поскольку относятся к местным видам.

Преобразовать зоопарк решили в 2016-м. На выполнение проекта ежегодно будут выделять шесть миллионов долларов.

Защитники природы приветствуют изменения. Однако говорят: проект не отвечает всем требованиям, которые необходимы для полноценных научных исследований и сохранения исчезающих видов.

[Карлос Фернандес Бальбоа, сотрудник организации Argentine Wildlife]:

«Мы хотим, чтобы зоопарк стал современным, чтобы приносил пользу животным и природе. Нужно больше пространства для сохранения исчезающих в Аргентине видов».

Зоопарк Буэнос-Айреса основан в конце XIX века. Изначально в нём обитали только 650 питомцев. В настоящее время здесь представлено более 2000 животных 325 различных видов. 20 лет назад зоопарк вошёл в список национальных исторических памятников Аргентины.