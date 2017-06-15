Француз перелетел через Ла-Манш на машине с парапланом

[Брюно Веззоли, пилот]:

«Мы выполнили все предполётные проверки – такие же, как и перед обычным полётом. Ни больше, ни меньше. Единственное различие в том, что мы проверяем всё скрупулёзно, по два раза, поскольку при поломке этого аппарата последствия будут иными».

У посёлка Амблетёз на севере Франции идут последние приготовления перед полётом. Через несколько минут французский пилот Брюно Веззоли отправится покорять небо над Ла-Маншем. А поможет в этом летающая машина с поэтическим названием «Пегас».

Летательный аппарат представляет собой небольшой лёгкий автомобиль багги. Он оборудован двигателем и пропеллером от мотопараплана. Сверху крепится планирующий парашют. Летающая машина может развивать скорость до 80 километров в час и — находиться в воздухе около трёх часов.

И вот все приготовления завершены, полёт начался. Пилот направляется к Ла-Маншу. Ему предстоит преодолеть примерно 60 километров. Предполагается, что полёт займёт от 20 до 70 минут.

Всё прошло успешно. Сел француз в британской деревне недалеко от Дувра.

Проект разработал предприниматель Жером Доффи. Он планировал создать машину, которая сможет двигаться по пересечённой местности и при необходимости взлетать.