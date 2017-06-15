Гонконг пытается перейти к утилизации отходов

От шприцев и телевизоров на пляжах до огромных свалок – Гонконг пытается решить проблему растущего объёма отходов. И эта проблема сегодня встала особенно остро, ведь регион – один из самых густонаселённых в мире. Здесь проживает около 7 миллионов человек. Места на свалках почти не осталось, а централизованной системы переработки мусора здесь нет.

Например, в густонаселённых Токио, Сеуле и Тайбэе итоговый объём отходов на душу населения — вдвое меньше, чем в Гонконге. Всё благодаря политике, которая направлена на утилизацию.

[Кристин Ло, замминистра окружающей среды Гонконга]:

«Когда правительство решило создать огромные свалки, рядом жило немного людей. Но с годами места стало меньше, районы стали заселять люди. Мы больше не можем расширять свалки. Нам нужна абсолютно другая система».

Природозащитники говорят, что перенаселённость и огромные цены на землю – главные причины того, почему операторы утилизации не строят заводов по переработке отходов.

Власти обещают создать инфраструктуру, включая мусоросжигающее предприятие в одном из самых зелёных уголков острова.

Критики говорят, что это лишь усугубит загрязнение окружающей среды. Однако власти уверены, что завод необходим, поскольку каждый житель Гонконга в день в среднем выбрасывает почти полтора килограмма мусора.

Город также планирует взимать плату за выброс отходов. В Тайбэе и Сеуле подобные налоги помогли сократить объёмы мусора на 20%.

[Кристин Ло, замминистра окружающей среды Гонконга]:

«Сейчас мы похожи на якорь, потому что остались позади. Нам нужно построить инфраструктуру. И также нам нужно получать средства за отходы. Экономический рычаг очень действенный. Люди должны понять, что будут платить за то, что выбрасывают».

Гонконгские пляжи обычно завалены мусором, который прибивает с материкового Китая. Там, по словам природозащитников, многие компании просто выбрасывают отходы в море, чтобы сэкономить.

Тем временем, местный член районного собрания говорит, что переработкой мусора власти региона почти не занимались после передачи его Китаю 20 лет назад. До этого Гонконг был британской колонией.

[Пол Циммерман, член районного собрания]:

«После передачи власти действовали очень медленно. Они были заняты политической и конституционной реформами, и они игнорировали вопрос: как управлять городом рационально».

В Гонконге есть три главных свалки. За последние 30 лет они увеличились на 80%. Уже через два года места на них не останется.