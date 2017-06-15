Афганский пловец без ног мечтает попасть на Паралимпиаду

Такую возможность может дать ему победа на Чемпионате мира по плаванию, который пройдёт осенью в Мехико в рамках фестиваля Паралимпийского спорта.
[Малек Мохаммад, афганский пловец]:
«Надеюсь, что пройду там отбор и смогу представлять свою страну. Ведь другие люди с ограниченными возможностями – сообщество инвалидов, наблюдают за мной. Они ждут хорошего результата – золотой медали».
Тренер Мохаммада также уверен в своём воспитаннике.
[Мохаммад Джавад, тренер]:
«Малек очень способный. Он уже участвовал в международных соревнованиях. А в этот раз, если выложится полностью, то потом принесёт большой успех нашей стране и на Олимпиаде».
Мохаммад потерял ноги в одиннадцать лет. Наступил на мину, когда собирал дрова в окрестностях Кабула. Помощь ему оказало правительство США. Подростка лечили в Калифорнии и там же сделали протезы.
А в 16 лет Мохаммад научился плавать. Говорит: в воде чувствует себя прекрасно. При этом сами соревнования или победа в них для него не столь важны. Он лишь хочет своим примером помочь другим инвалидам.
[Малек Мохаммад, афганский пловец]:
«Мне хочется стать народным героем, чтобы вдохновить людей, потерявших руки или ноги, а также других инвалидов, с похожей судьбой».
Родители Мохаммада рады увлечению сына.
[Биби Сабза Гуль, мать Малека Мохаммада]:
«Мне очень приятно видеть успехи сына. Он также помогает сёстрам и братьям, поощряет их заниматься спортом».
В Афганистане нет достаточного государственного финансирования для спортсменов-инвалидов. Также нет и условий для полноценной подготовки к международным соревнованиям. Однако Мохаммад преодолевает все преграды и усиленно тренируется. А в свободное время работает, что накопить деньги на поездку в Мехико.