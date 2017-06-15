Афганский пловец без ног мечтает попасть на Паралимпиаду

Афганец Малек Мохаммад, у которого нет ног, три раза в неделю приезжает в бассейн в Кабуле. Здесь он с другими пловцами-инвалидами готовится к соревнованиям. Заветная мечта – попасть на Паралимпиаду в Токио в 2020 году.

Такую возможность может дать ему победа на Чемпионате мира по плаванию, который пройдёт осенью в Мехико в рамках фестиваля Паралимпийского спорта.

[Малек Мохаммад, афганский пловец]:

«Надеюсь, что пройду там отбор и смогу представлять свою страну. Ведь другие люди с ограниченными возможностями – сообщество инвалидов, наблюдают за мной. Они ждут хорошего результата – золотой медали».

Тренер Мохаммада также уверен в своём воспитаннике.

[Мохаммад Джавад, тренер]:

«Малек очень способный. Он уже участвовал в международных соревнованиях. А в этот раз, если выложится полностью, то потом принесёт большой успех нашей стране и на Олимпиаде».

Мохаммад потерял ноги в одиннадцать лет. Наступил на мину, когда собирал дрова в окрестностях Кабула. Помощь ему оказало правительство США. Подростка лечили в Калифорнии и там же сделали протезы.

А в 16 лет Мохаммад научился плавать. Говорит: в воде чувствует себя прекрасно. При этом сами соревнования или победа в них для него не столь важны. Он лишь хочет своим примером помочь другим инвалидам.

[Малек Мохаммад, афганский пловец]:

«Мне хочется стать народным героем, чтобы вдохновить людей, потерявших руки или ноги, а также других инвалидов, с похожей судьбой».

Родители Мохаммада рады увлечению сына.

[Биби Сабза Гуль, мать Малека Мохаммада]:

«Мне очень приятно видеть успехи сына. Он также помогает сёстрам и братьям, поощряет их заниматься спортом».

В Афганистане нет достаточного государственного финансирования для спортсменов-инвалидов. Также нет и условий для полноценной подготовки к международным соревнованиям. Однако Мохаммад преодолевает все преграды и усиленно тренируется. А в свободное время работает, что накопить деньги на поездку в Мехико.