Стрельба сразу в двух городах США: есть раненые и погибшие

В нижней палате Конгресса США в среду сессия открылась с молитвы. Депутаты высказали слова поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в предместье Вашингтона.

По меньше мере, четыре человека были ранены после того, как рано утром в среду мужчина начал стрелять по конгрессменам и их помощникам на бейсбольном поле на берегу реки Потомак. Они как раз завершали тренировку перед благотворительным матчем.

Среди пострадавших оказался третий по рангу республиканец в Конгрессе Стив Скализ. Также ранения получили помощник конгрессмена и два офицера полиции.

[Пол Райан, спикер нижней палаты Конгресса]:

«Мы вместе, мы едины в нашем потрясении, мы едины в нашей боли. Нападение на любого из нас – это нападение на нас всех». [Нэнси Пелоси, лидер фракции меньшинства]:

«Сейчас вы услышите то, чего никогда от меня не слышали. Я согласна с господином спикером, это была прекрасная речь. Спасибо, господин спикер, за ваши искренние слова».

По предварительным данным, стрельбу открыл житель Иллинойса, 66-летний Джеймс Ходжкинсон. Он был ранен полицией и позже скончался. Он, как предполагается, был противником Дональда Трампа. В прошлом работал в предвыборном штабе кандидата от демократов Берни Сандерса. Стрельбу мужчина открыл в день рождения американского президента.

Между тем, в тот же день произошла стрельба и в Сан-Франциско. В центре обслуживания клиентов почтовой службы UPS по людям начал стрелять мужчина в униформе компании. Четыре человека, включая нападавшего, погибли. В полиции сообщили, что атаковавший застрелился.

[Тони Чаплин, замглавы полиции Сан-Франциско]:

«Это ужасная трагедия. Стрельба окажет негативное влияние на город и на UPS. Сейчас мы организовываем центры помощи для сотрудников UPS и их семей».

При этом, полицейские отмечают, что инцидент в Сан-Франциско, скорее всего, не был связаны с терроризмом.