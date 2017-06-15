Тереза Мэй: «Мы проведём надлежащее расследование причин пожара»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала тщательно расследовать причины пожара в лондонской многоэтажке.

Число жертв возгорания в 24-этажном жилом доме возросло до 12 человек. При этом, в полиции говорят, что погибших будет больше, поскольку некоторые жильцы числятся пропавшими без вести. В больницы города доставлено 80 человек. 19 — в критическом состоянии.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Когда безопасность будет восстановлена, и мы сможем понять источник пожара, мы проведём надлежащее расследование. Если нужно будет усвоить какие-то уроки, то это произойдёт, и все меры будут приняты».

Пожар начался в ночь на среду. Многие жильцы не успели выбежать из квартир, поскольку не сработала противопожарная система оповещения.

В здании по-прежнему остаются небольшие очаги возгорания. На тушение пожара было направлено более 200 пожарных и 40 машин.

Эксперты говорят, что пока сложно сказать, почему пламя так быстро распространилось и что послужило причиной возгорания. Поступают сообщения, что жильцы дома предупреждали об опасности сильного пожара. Возможно, они подразумевали материал, который был использован в облицовке здания.

В полиции говорят, что поисково-спасательная операция в доме будет сложной и может затянуться на несколько дней.

Многоэтажку Grenfell Tower построили в 1974 году. В ней проживало около 600 человек. Пожар в ней стал самым смертоносным для Лондона за последнее десятилетие.