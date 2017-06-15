Японцы сделали реалистичного искусственного белого медведя

Кажется, будто этот белый медведь заплутал на одном из предприятий Токио и прилёг отдохнуть. Но на самом деле он плод творения человеческих рук. Создали его специалист по визуальным эффектам Дзюня Окабэ и дизайнер Юя Такахаси.

Длина искусственного зверя – 2 метра 70 сантиметров. Весит 110 килограммов. Выглядит настолько реалистично, что трудно отличить от настоящего.

[Юя Такахаси, главный дизайнер]:

«Можно почувствовать его кости. Вот здесь прощупываются мышцы, а если потрогать тут — чувствуется жир, а здесь – рёбра».

Даже зубы и челюсти у медведя выглядят очень натурально. Морда, шерсть на носу, мягкие губы, которые можно приподнять – всё заставляет поверить, что перед вами живой белый мишка. Просто сейчас он спит.

Идея создать искусственного полярного хищника пришла Дзюне Окабэ три года назад.

[Дзюня Окабэ, президент компании Blast Inc]:

«Однажды я гулял вечером за границей и увидел в одной витрине чучела трёх белых медведей. Это выглядело печально, я очень расстроился. Они были настоящие, но выражение морды и поза удручали. И я подумал, что могу сам сделать белого медведя, и не надо никого убивать».

На создание первого искусственного животного потребовалось восемь месяцев. Специалисты решали, какие материалы лучше использовать. Не раз наведывались в токийский зоопарк и наблюдали за поведением белых медведей, фотографировали их.

Результат получился впечатляющим. Пять таких изделий уже купили. Цена немаленькая – почти 120 тысяч долларов США. Однако заказы продолжают поступать. Правда, ждать их выполнения придётся подолгу. На изготовление медведя требуется три месяца.

Между тем, создатели искусственного медведя говорят: для них это не только бизнес. Они хотят помогать защитникам животных и один процент доходов отчисляют Всемирному фонду дикой природы.

В планах Окабэ и Такахаси – выставить одного белого медведя в общественном месте, чтобы каждый мог потрогать и осмотреть его. Следующие животные в списке инновационного проекта – панды и крокодилы.