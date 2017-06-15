Болгария успешно производит розовое масло, несмотря на холода

В летние месяцы Розовую долину в Болгарии заполняют тысячи рабочих. Они собирают ароматные цветки, из которых потом делают знаменитое болгарское розовое масло.

С середины мая по середину июня здесь трудится около 40 тысяч сезонных рабочих.

Урожай обычно собирают ранним утром, когда розы уже раскрылись, но солнце ещё не взошло и на лепестках есть роса. После этого цветы как можно скорее везут на гидродистилляцию.

Очень важно, чтобы количество урожая не превысило вместимость цистерн, где проходит обработка. В противном случае оставшиеся лепестки потеряют свои эфирные масла.

Розовая долина обеспечивает половину производимого в мире розового масла. Всё благодаря идеальным для розы климату и почве.

Впрочем, в этом году производители могли остаться в убытке из-за необычно холодной погоды. В апреле были заморозки. Первые цветки появились поздно. Но пока объёмы урожая держатся на том же уровне, что в прошлом году.

[Филип Лиссичаров, владелец фабрики по производству розового масла]:

«Сейчас можно сказать, что цветков больше, чем в прошлом году, но объём продукции на выходе – меньше».

В год в Болгарии обычно делают около двух тонн розового масла. И пока производители не знают, смогут ли достичь этого объёма. Впрочем, говорят, что количество – не самое главное.

[Филип Лиссичаров, владелец фабрики по производству розового масла]:

«Для болгарского розового масла главное – качество. В этом году рынок будет оценивать качество очень тщательно, основываясь на эталоне. А это – традиционное болгарское розовое масло».

Кроме того, производители говорят, что спрос на их продукцию в мире, особенно в США, Азии и Европе, постоянно растёт. Причина в том, что для масла находят новые и новые применения. Теперь его используют не только в парфюмерии и косметике. Его добавляют в продукты питания, аромамасла и другую продукцию.

Для производства одного килограмма розового масла наилучшего качества нужно около 4000 килограммов лепестков роз.