16 июня 2017

Лондонское кафе радует клиентов обилием неоновых вывесок

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Неоновые вывески самых разнообразных форм, цветов и разного содержания буквально заполонили это необычное лондонское кафе. Здесь представлено искусство неонового цвета с историей в несколько десятилетий.

Все эти яркие творения принадлежат Маркусу Брейси. Какие-то из них он сделал сам, какие-то — дед и отец, начинатели семейного бизнеса. Некоторые вывески куплены в разных городах Великобритании.

[Маркус Брейси, художник неонового света]:
«Я обожаю неон. Для меня это наслаждение, эмоции и счастье. Мне хочется включать всё это и любоваться».

Некоторые вывески, сделанные семьёй Брейси, использовали на съёмках художественных фильмов. Среди них — «Миссия невыполнима» и «Мона Лиза». Неоновые творения заказывали и знаменитости.

[Маркус Брейси, художник неонового света]:
«Некоторые клиенты хотят запечатлеть в неоне имя своего ребёнка или что-то в этом роде. Это здорово. Приятно говорить с ними, узнавать их мечты, а потом воплощать эти мечты в реальность. Вот что приносит мне удовольствие».

[турист из США]:
«Едва я вошёл — понял, что это одно из самых крутых мест, где мне приходилось бывать. Словно ожил фильм База Лурмана. Это супер».

[турист из США]:
«Это потрясающе. Мы нашли это кафе через Instagram и только что пришли сюда. Всё супер».

[жительница Великобритании]:
«Это похоже на необычный аттракцион, довольно причудливая коллекция. Мне кажется, люди очарованы этим. Они видят вывески и думают: «Вот это да, я помню такую»».

Обильное неоновое освещение обходится владельцу кафе в восемьсот евро в неделю. Однако коллекцию Маркус планирует пополнять и дальше.

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