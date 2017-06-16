Лондонское кафе радует клиентов обилием неоновых вывесок

Неоновые вывески самых разнообразных форм, цветов и разного содержания буквально заполонили это необычное лондонское кафе. Здесь представлено искусство неонового цвета с историей в несколько десятилетий.

Все эти яркие творения принадлежат Маркусу Брейси. Какие-то из них он сделал сам, какие-то — дед и отец, начинатели семейного бизнеса. Некоторые вывески куплены в разных городах Великобритании.

[Маркус Брейси, художник неонового света]:

«Я обожаю неон. Для меня это наслаждение, эмоции и счастье. Мне хочется включать всё это и любоваться».

Некоторые вывески, сделанные семьёй Брейси, использовали на съёмках художественных фильмов. Среди них — «Миссия невыполнима» и «Мона Лиза». Неоновые творения заказывали и знаменитости.

[Маркус Брейси, художник неонового света]:

«Некоторые клиенты хотят запечатлеть в неоне имя своего ребёнка или что-то в этом роде. Это здорово. Приятно говорить с ними, узнавать их мечты, а потом воплощать эти мечты в реальность. Вот что приносит мне удовольствие». [турист из США]:

«Едва я вошёл — понял, что это одно из самых крутых мест, где мне приходилось бывать. Словно ожил фильм База Лурмана. Это супер». [турист из США]:

«Это потрясающе. Мы нашли это кафе через Instagram и только что пришли сюда. Всё супер». [жительница Великобритании]:

«Это похоже на необычный аттракцион, довольно причудливая коллекция. Мне кажется, люди очарованы этим. Они видят вывески и думают: «Вот это да, я помню такую»».

Обильное неоновое освещение обходится владельцу кафе в восемьсот евро в неделю. Однако коллекцию Маркус планирует пополнять и дальше.