Беженцы возвращаются в Кале и скитаются по улицам

Некоторые местные жители говорят, что теперь снова переживают за свою безопасность.
[жительница Кале]:
«Что касается мигрантов, то закрытие лагеря не принесло ничего хорошего. Теперь они ходят повсюду, спокойно из дома уже не выйти».
[житель Кале]:
«Всё шло по плану где-то год. Но, когда мигранты стали понемногу возвращаться, люди стали снова жить в страхе».
При этом, после сноса лагеря отношения между благотворительными организациями и местными властями стали натянутыми.
Волонтёры говорят, что ответственность за плохие условия жизни мигрантов лежит на властях. Они также говорят, что полиция применяет чрезмерную силу в отношении беженцев и не даёт гуманитарным организациям раздавать еду.
[Джейкоб Штраус, волонтёр]:
«Конечно, было лучше для всех, когда у них было определённое место для жизни. Теперь такого места нет. Мы должны думать, где их собрать и накормить. И много противоречий возникает с местными властями. Они чётко дали нам понять, что собирать людей в общественных местах нам не позволят».
В настоящее время в Кале вернулось от 400 до 600 мигрантов, включая детей. Волонтёры говорят, что люди опять надеются пробраться на паром, следующий в Великобританию, либо перейти Ла-Манш по Евротоннелю.