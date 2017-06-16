Беженцы возвращаются в Кале и скитаются по улицам

Во французском городе Кале решить проблему мигрантов до конца так и не удалось. В прошлом году власти снесли лагерь под названием «Джунгли». В нём жили тысячи беженцев из Африки и с Ближнего Востока, надеясь однажды перебраться через Ла-Манш в Великобританию. Мигрантов распределили по миграционным центрам в других городах. Однако беженцы начали снова понемногу возвращаться в Кале.

Некоторые местные жители говорят, что теперь снова переживают за свою безопасность.

[жительница Кале]:

«Что касается мигрантов, то закрытие лагеря не принесло ничего хорошего. Теперь они ходят повсюду, спокойно из дома уже не выйти». [житель Кале]:

«Всё шло по плану где-то год. Но, когда мигранты стали понемногу возвращаться, люди стали снова жить в страхе».

При этом, после сноса лагеря отношения между благотворительными организациями и местными властями стали натянутыми.

Волонтёры говорят, что ответственность за плохие условия жизни мигрантов лежит на властях. Они также говорят, что полиция применяет чрезмерную силу в отношении беженцев и не даёт гуманитарным организациям раздавать еду.

[Джейкоб Штраус, волонтёр]:

«Конечно, было лучше для всех, когда у них было определённое место для жизни. Теперь такого места нет. Мы должны думать, где их собрать и накормить. И много противоречий возникает с местными властями. Они чётко дали нам понять, что собирать людей в общественных местах нам не позволят».

В настоящее время в Кале вернулось от 400 до 600 мигрантов, включая детей. Волонтёры говорят, что люди опять надеются пробраться на паром, следующий в Великобританию, либо перейти Ла-Манш по Евротоннелю.