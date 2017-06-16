Взрыв у ворот детсада в Китае, есть жертвы

Мощный взрыв в Китае. Трагедия произошла у ворот детского садика в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу. Сообщается о не менее восьми погибших и 65 пострадавших. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Есть ли среди погибших дети – пока неизвестно, но среди раненых, по словам очевидцев, они были.

[владелец местного магазина]:

«Я услышал грохот, доносящийся с юга. Почувствовал: что-то не так. Сбежал по ступенькам, вышел из своего магазина и поехал туда на скутере. Когда приехал, увидел, что там месиво. И взрослые, и дети лежали на земле. Мне стало очень страшно».

Трагедия произошла в четверг около пяти часов вечера по местному времени. В пятницу утром мэр города сообщил, что инцидент расследуют и уже определили подозреваемого. Кто это и каковы были его мотивы – пока не говорят. Место взрыва по-прежнему оцеплено полицией.