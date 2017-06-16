Пражский зоопарк показал 5 гепардят

Это три самца и две самочки. Их мама – шестилетняя Саванна, переехавшая в столицу Чехии из зоопарка в Англии. Это её второй помёт. А папа – пятилетний самец по кличке Бен. Он датчанин.
Итак, выяснили, что вес малышей – от 1 килограмма 100 граммов до 1 килограмма 750 граммов. Один из гепардят — значительно мельче остальных. Но специалисты говорят, что это не страшно. Развивается малыш нормально и скоро должен догнать по весу братьев и сестёр.
В Пражском зоопарке гепарды живут с 1933 года, но первые детёныши родились лишь в 1972-м. С тех пор котят было 64, включая эту пятёрку.
Широкой публике малышей представят не раньше августа.
Напомним, гепард – самое быстрое наземное млекопитающие. Скорость в 110 километров в час способен развить за 3 секунды.