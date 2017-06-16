Марин Ле Пен лишили депутатского иммунитета

Лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности по делу о клевете. Такое решение в четверг принял Европейский парламент, в котором политик работает с 2004 года.

Ранее рекомендовал это сделать комитет Европарламента по юридическим вопросам. Причиной послужила жалоба, поданная мэром Ниццы. Ле Пен обвинила его в союзе с исламистами. Однако прокуратура не могла допросить Ле Пен, поскольку та ссылалась на депутатскую неприкосновенность.

По мнению комитета Европарламента, такое заявление Ле Пен не связано с её депутатскими обязанностями. Кроме того, он не усмотрел политических мотивов в запросе французской прокуратуры.

В начале марта Европарламент также лишил Марин Ле Пен иммунитета по делу о пропаганде насилия. В 2015 году она опубликовала в «Твиттере» фотографии со зверствами ИГИЛ – террористической группировки, запрещённой в России и других странах.

Кроме того, французская прокуратура просит Европарламент лишить Марин Ли Пен неприкосновенности в связи с расследованием возможных злоупотреблений фондами Евросоюза. Политика подозревают в том, что она трудоустраивала в Европарламент членов партии «Национальный фронт». Однако, получая зарплату, они фактически там не работали.

Ле Пен, в свою очередь, заявляет, что все судебные расследования в отношении неё имеют политическую подоплёку.

Марин Ле Пен участвовала в президентских выборах во Франции в этом году. 7 мая она проиграла во втором туре своему оппоненту Эммануэлю Макрону.