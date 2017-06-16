Гавайский эксперимент: ученые смоделировали жизнь на Марсе

[Брайан Рамос, член команды]:

«Середина миссии – интересная точка. В некотором смысле время летит. Звучит странно, но, мне кажется, что в конце я не захочу уходить». [Энсли Барнард, член команды]:

«Больше всего по окончанию миссии я жду встречи с женихом. А ещё хочу съесть кусочек спелого авокадо».

Четыре месяца в специальном куполе и в полной изоляции. Шестеро ученых пробыли половину срока в условиях, которые имитируют жизнь на Марсе.

Купол площадью 365 квадратных метров был установлен на отдалённом вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах. Когда участникам необходимо выйти за пределы сооружения для проведения геологических полевых работ, они надевают скафандры.

Условия должны максимально напоминать марсианские. Вокруг растительности почти нет. Связь с «Землёй» устанавливают, но только с 20-минутной задержкой. Так же будет и на Красной планете, когда туда прилетят первые люди.

[Джошуа Эрлич, член команды]:

«Я надеюсь, что наши исследования станут важным вкладом в планирование полёта человечества на Марс».

НАСА пытается лучше понять поведение человека во время длительных космических миссий. Особое внимание уделяют производительности: как сказывается на ней, например, изоляция.

По окончанию симуляции создадут базовый список правил. Ими будут руководствоваться астронавты, которые отправятся на Марс.

Это уже пятое подобное исследование. Проводят его при финансовой поддержке НАСА.