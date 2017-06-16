Ди Каприо вернул «Оскара» Марлона Брандо

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо вернул правоохранителям статуэтку «Оскар», которую ему подарили за съёмки в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она принадлежала другому голливудскому актёру Марлону Брандо, который скончался в 2004 году. Предполагается, что статуэтку подарили Ди Каприо продюсеры из компании Red Granite, которой принадлежали права на фильм.

Возврат связан с расследованием о хищениях из государственного инвестиционного фонда Малайзии. Предполагается, что миллионы долларов из этого фонда были незаконно направлены на финансирование нескольких голливудских фильмов.

Американские правоохранители уже арестовали права на фильм «Волк с Уолл-стрит». А Ди Каприо вернул не только подаренную ему статуэтку, но и ряд других подарков, включая картину Пикассо.

[Эрик Гарднер, главный редактор Hollywood Reporter]:

«Теперь это коснулось многих. Затронуты банки, которые участвовали в планировании займов для этих фондов. Затронуто много людей из индустрии развлечений, включая компанию Red Granite pictures, которая создала фильмы «Волк с Уолл-стрит», «Тупой и ещё тупее» и другие. Затронуты звёзды, например, Леонардо Ди Каприо, который дружит с некоторыми создателями Red Granite, затронуты и жители Малайзии, которые теряются в догадках: вернут ли им их деньги».

Правоохранители также добиваются ареста прав на фильмы «Тупой и ещё тупее», в котором снялся Джим Керри, а также «Папочка дома», с Уиллом Ферреллом в главной роли. Продюсером этих комедий также была компания Red Granite.

По мнению следователей, из государственного инвестиционного фонда Малайзии в общей сложности было похищено 4,5 миллиарда долларов. В хищениях подозревают руководство фонда и его помощников.

Руководитель фонда – приёмный сын премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Впрочем, пока главный подозреваемый – малазийский финансист Джо Лоу. Его обвиняют в том, что он отмывал деньги, похищенные из фонда через счета в США. Деньги он тратил на роскошные вечеринки, азартные игры и дорогие яхты.

Между тем, представители Леонардо Ди Каприо сообщили, что актёр сам инициировал возврат подарков. Они также отметили, что все полученные в дар предметы Ди Каприо ранее планировал продать на аукционе, чтобы выручить средства для своего природозащитного фонда.