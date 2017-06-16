5000 воздушных змеев взмыли в небо над Данией

В небе над островом Фанё беззаботно парят киты, осьминоги, медведи и другие удивительные существа. А это значит, что в Дании стартовал международный фестиваль воздушных змеев.

На острове собрались участники со всех уголков мира. Они запустили в небесную высь около 5000 разных моделей.

Организатор фестиваля — немецкий энтузиаст Вольфганг Шиммельпфеннинг.

[Вольфганг Шиммельпфеннинг, организатор фестиваля]:

«В этом году сюда приехали участники из Норвегии, Южной Америки, Южной Африки, Японии, Китая и Малайзии. Им нравится запускать здесь змеев из-за погодных условий. Фанё подходит для этого на 100 процентов».

Фанё находится в нескольких минутах езды на лодке от побережья полуострова Ютландия. Здесь дует подходящий ветер, а на огромном пляже место найдётся для всех.

Участники фестиваля говорят, что Фанё действительно идеально подходит для запуска змеев.

[участник фестиваля из Норвегии]:

«Невероятно. Чувствуешь силу ветра и его власть. Непередаваемые ощущения. Это уникальная особенность Фанё».

На фестиваль привезли самых различных воздушных змеев. По некоторым сразу понятно, из какой они страны.

[участник фестиваля из Японии]:

«Мой любимый змей называется «Эдо». Я родом из Токио. Старинное название Токио – Эдо. Так что змей «Эдо» мне очень нравится».

Фестиваль воздушных змеев на Фанё впервые прошёл в 1985 году. Нынешнее мероприятие продлится более двух недель.