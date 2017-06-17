Мулы помогают реставрировать Великую Китайскую стену

Солнце встаёт над одним из самых опасных и самых разрушенных участков Великой Китайской стены. В густом лесу мулы послушно ждут, пока их нагрузят кирпичами. Им предстоит поднять ношу к тому месту, где ведут реставрационные работы.

Животные уже более десяти лет помогают восстанавливать участок Цзянькоу. Длиной он всего 1000 метров. Но известен своими крутыми подъёмами и обрывами.

Местный рабочий Цао говорит, что горы здесь очень высокие. Доставить наверх кирпичи только мулы и могут.

[Цао Синьхуа, владелец мула]:

«Здесь большая высота, это самая опасная часть стены. Туда взбираться тяжело. Вот почему мы нагружаем на них не очень много кирпичей».

Восстановление начали в 2005 году. Но работа продвигается медленно. Когда возможно, используют кирпичи, которые отвалились от стены. В остальных случаях стройматериалы новые.

Инженер Чэн Юнмяо говорит, что мулы могут поднять кирпичи только на определённую высоту. Дальше и они идти не в силах. Остальной отрезок пути проделывают уже люди.

[Чэн Юнмяо, инженер]:

«Каждая отдельная часть стены находится в разной местности. И её длина, и высота, и крутизна обрыва разные. Поэтому самое сложное – доставка материала. В эту часть доставить кирпичи не могут даже мулы».

Участок Цзянькоу построили при династии Мин в XVII веке. В переводе с китайского название означает «зарубка на конце стрелы». По сравнению с другими секциями, возведёнными два тысячелетия назад, Цзянькоу — можно сказать, совсем новая.

Реставрацию ведут и на других участках. Но не всегда ею остаются довольны люди.

Так, в провинции Ляонин власти разрушили зубчатые стены и залили всё цементом. В результате стена стала походить на тротуар.

После посыпавшейся критики власти сказали, что расследуют все реставрационные работы, которые провели некачественно.

Что касается участка Цзянькоу, то здесь рабочие пользуются только самыми элементарными инструментами и делают кирпичи по строгим правилам.