Амстердамский Рейксмюсеум подарил ночь в музее 10-миллионному посетителю

Провести ночь в музее предложил амстердамский Рейксмюсеум своему 10-миллионному посетителю. Им стал нидерландский учитель Стефан Каспер.

Счастливчика накормили изысканным ужином и поставили для него кровать напротив самой главной картины музея. Это знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта. Тут уж, конечно, было не до сна.

[Стефан Каспер, 10-миллионный посетитель музея]:

«Я мог делать что угодно. Сам включал свет, охранников не было. Никого, кроме меня. Я погулял по музею в носках как дома. Он стал моей спальней на одну ночь, поэтому я прошёл через весь второй этаж и посмотрел много разных картин».

Но больше всего времени Стефан провёл возле «Ночного дозора». Открыл для себя много новых деталей. Глаз не мог оторвать от собаки.

[Стефан Каспер, 10-миллионный посетитель музея]:

«Собака, она удивляет. Едва заметна, но всё же она там. Впечатления незабываемые».

Рейксмюсеум открылся после 10-летнего ремонта в 2013 году. За четыре с небольшим года здесь побывали десять миллионов посетителей. Руководство музея решило вот таким необычным способом отметить это событие.

[Тако Диббитс, директор музея]:

«Мы все знаем фильм «Ночь в музее», и мы как раз можем такое осуществить – это удивительное приключение. Я никогда не спал в музее, и никто не спал. Поэтому мы решили, что каждый 10-миллионный посетитель должен получить возможность засыпать и просыпаться рядом с «Ночным дозором» — самой известной картиной мира».

Рейксмюсеум основан в 1800 году. Через 106 лет здание музея специально перестроили, чтобы разместить огромную картину «Ночной дозор». Рембрандт написал её в 1642 году по заказу Стрелкового общества — отряда гражданского ополчения Нидерландов.