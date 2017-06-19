Гигантская кувшинка расцвела в центре Москвы

В Москве расцвела самая большая кувшинка на планете — Виктория амазонская. Тропическое растение живёт в Аптекарском огороде, старейшем ботаническом саду столицы. Его листья — до двух метров в диаметре.

Здесь 100% влажность, иначе нежные лепестки начнут подсыхать; температура воды — не ниже 27 градусов. Капризный цветок ещё и живет не более двух суток. В первый раз раскрывается ночью, посетители этого не видят. В это время растение источает сильный аромат тропических фруктов.

[Виталий Алёнкин, куратор тропических растений]:

«Аромат присутствует, чтобы привлекать жуков и других насекомых, которые опыляют цветок. Они, привлечённые этим запахом, заползают в цветок. И цветок через пару часов закрывается, удерживая их внутри».

И вот на следующий день цветок раскрывается снова — в последний раз. Этот момент спешат запечатлеть сотни посетителей.

[посетитель]:

«Цветок, конечно, удивительный. Конечно, интересно, может ли он схватить кого-нибудь, какую-нибудь птицу или ребенка маленького съесть». [посетительница]:

«Такое чувство, что оказалась в настоящих джунглях, и это наводит на воспоминания о фильмах детства, где Индиана Джонс путешествовал по джунглям».

Нежные листья пористой структуры можно легко повредить. Но в то же время растение обладает надежной защитой от водных травоядных животных.

[Виталий Алёнкин, куратор тропических растений]:

«И листья и бутоны в нижней части, лепести, конечно, без колючек, — все покрыто колючками. Сейчас я вам покажу как выглядит лист с нижней стороны. Его даже сложно (поднять). Вот, видите? Это лист с нижней стороны — это всё жилки. Такие образуют камеры, которые заполняются воздухом и не дают растению потонуть».

Новые бутоны появляются на Виктории амазонской каждую неделю. Так, цветение продлится до ноября.