Эфиопия и Сомали получили помощь в размере $115 млн

[Прити Пател, министр международного развития Великобритании]:

«Ситуация в Эфиопии тяжёлая. Поэтому я приехала сюда и хочу оценить масштабы засухи и голода, которые переживает эта страна».

Эфиопия получила помощь в размере 38 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на обеспечение голодающих продуктами питания, чистой питьевой водой и медикаментами. Средства выделила Великобритания.

Гуманитарную помощь распределяют Всемирная продовольственная программа и другие благотворительные фонды.

[Прити Пател, министр международного развития Великобритании]:

«Великобритания объединяет своих партнёров, и выделенная ею помощь поддерживает здравоохранение, а также идёт на обеспечение продовольствием. Это очень важно для сотен тысяч детей и матерей в Эфиопии».

Ещё почти 77 миллионов долларов получила от Великобритании другая восточноафриканская страна – Сомали. Эти деньги также предназначены для обеспечения голодающих продуктами и водой.

В общей сложности донорские средства спасут от голода более двух миллионов человек. Это также позволит жителям Сомали, где почти 30 лет идёт гражданская война, избегать экстремальных ситуаций. Например, им не придётся пускаться в опасное путешествие в Европу, чтобы искать там возможность выжить.

Министр международного развития Великобритании призвала все страны мира активизировать усилия по спасению восточноафриканцев от голода и болезней, чтобы не утратить ранее достигнутых положительных результатов.