20 июня 2017

Партия Эммануэля Макрона одержала внушительную победу на выборах

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Партия французского президента Эммануэля Макрона в воскресенье одержала внушительную победу во втором туре парламентских выборов. «Вперёд, Республика!» вместе с «Демократическим движением», её союзником, получила абсолютное большинство в Национальном собрании Франции. Оно состоит из 577 мест.

Для проевропейской и бизнес-ориентированной политической силы Макрона это большое достижение. Партия была создана всего год назад. У половины её членов нет опыта в политике. Среди них – студенты и пенсионеры. Многих принимали на работу по резюме, отправленному по электронной почте.

[Катрин Барбару, и. о. главы «Вперёд, Республика!»]:
«Впервые в Пятой Республике Национальное собрание значительно обновится. Оно станет более многоликим, молодым, сильным, включит профессионалов в разных сферах, волонтёров и политиков. А главное, и я лично очень этому рада: в Национальном собрании оказалось рекордное число женщин».

Результат партии Макрона немного ниже, чем предсказывали политологи. Явка на выборах была также крайне низкой. На участки для голосования пришло всего около 42% французов.

[Жюстин Энри, член «Вперёд, Республика!», ветеринар]:
«Это значительное большинство. И это приятно. Мы шесть месяцев боролись за проект, который считаем согласованным и конструктивным, который мы хотим осуществить во Франции».

[Вероник Томмаси, член «Вперёд, Республика!», юрист]:
«Отлично, мы на это надеялись. Это важно для нас, позволяет нам быть независимыми от других политических движений. Конечно, не подавляющее большинство, но это и лучше. Значит, в парламенте будут более плодотворные обсуждения».

Самый большой оппозиционный блок, как ожидается, сформируют консервативная партия «Республиканцы» и её союзники. Но они получили значительно меньше 200 мандатов, которыми располагали раньше.

Социалисты, к которым принадлежит и предыдущий президент Франции Франсуа Олланд, получили рекордно низкое число мандатов за всю свою историю. Как ожидается, это не больше 50 кресел.

Впервые в Национальное собрание попал «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Однако партия получила не более восьми мест, что значительно ниже прогнозов.

Премьер-министр Франции выступил с обращением после голосования.

[Эдуар Филипп, премьер-министр Франции]:
«Год назад никто бы не мог представить себе такого политического обновления. Всё это благодаря желанию президента придать новые силы нашей демократии. Это также благодаря французам, которые хотели, чтобы у Национального собрания было новое лицо».

Одной из целей партии Макрона было вернуть интерес французов к политике. Как показывают опросы, этого сделать пока не удалось.

[прохожий]:
«Видно, что в целом людям очень надоела политика. Я не голосовал во втором туре, поскольку ни один из двух кандидатов в моём округе меня не устраивает».

[прохожая]:
«К сожалению, я не голосовала, поскольку у меня маленький ребёнок, это сложно. Но я голосовала за Макрона на президентских выборах. Я надеялась, что его партия победит. Так и произошло».

[прохожая]:
«Люди потеряли интерес, возможно, они не видят в этом важности. Но это важно, ведь партии голосуют за законы».

Ранее республиканцы говорили, что низкая явка говорит о расколе в обществе, а Марин Ле Пен призывала реформировать избирательную систему.

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