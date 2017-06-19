Сильнейшие лесные пожары в Португалии: 62 погибших

[Марселу Ребелу ди Соза, президент Португалии]:

«Смерть при таких обстоятельствах – всегда трагедия. Столько десятков погибших – это беспрецедентная трагедия за всю историю демократической Португалии».

Такого масштабного пожара в Португалии не было полвека. Пламенем охвачен центральный регион Педро-Гранте, что примерно в 200 километрах от Лиссабона. Погибло уже не менее 62 человек.Большинство из них сгорели в собственных автомобилях, когда пытались выехать из зоны бедствия. Более 50 госпитализированы. В стране объявлен трёхдневный траур.

Пожары полыхают с субботы. Всего насчитали более 150 очагов возгорания. Причиной стала сильная жара в сочетании с грозами – несколько дней температура держалась на отметке +40, и, возможно, возгорание вызвала молния.

Местные жители жалуются, что помощь пришла слишком поздно. Пожарные несколько часов не приезжали, пока горели их дома.

[местный житель]:

«В 11 вечера родственники переполошились… пламя… вещи были в огне. Я вернулся и увидел, что всё сгорело». [местная жительница]:

«Пламя охватило всё вон оттуда и до сюда. Валил дым, и это было похоже на ад. Мы вообще не спали, и сегодня, похоже, будет то же самое, потому что мы не можем попасть в наши дома».

В поддержку пожарным направили военных. Также оказывают помощь Испания, Франция и Германия. Готов помочь тяжёлой техникой и Евросоюз. Тушению мешают сильные порывы ветра.

Несмотря на пожары, в Португалию продолжают приезжать туристы.

[Жиль, турист из Франции]:

«Нам, туристам, не нужно ехать в тот район. Конечно, задаешься вопросом, есть ли у них достаточно ресурсов для борьбы с огнём или помогут ли им другие страны. Здесь, в Лиссабоне, опасности не чувствуется». [Аня, туристка из Польши]:

«Думаю, мы все переживаем, когда что-то происходит и когда гибнут люди. Это большая трагедия».

Как сообщается, к настоящему времени большинство пожаров уже потушено. Активных осталось около 10.