Сильнейшие лесные пожары в Португалии: 62 погибших

Большинство из них сгорели в собственных автомобилях, когда пытались выехать из зоны бедствия. Более 50 госпитализированы. В стране объявлен трёхдневный траур.
[Марселу Ребелу ди Соза, президент Португалии]:
«Смерть при таких обстоятельствах – всегда трагедия. Столько десятков погибших – это беспрецедентная трагедия за всю историю демократической Португалии».
Пожары полыхают с субботы. Всего насчитали более 150 очагов возгорания. Причиной стала сильная жара в сочетании с грозами – несколько дней температура держалась на отметке +40, и, возможно, возгорание вызвала молния.
Местные жители жалуются, что помощь пришла слишком поздно. Пожарные несколько часов не приезжали, пока горели их дома.
[местный житель]:
«В 11 вечера родственники переполошились… пламя… вещи были в огне. Я вернулся и увидел, что всё сгорело».
[местная жительница]:
«Пламя охватило всё вон оттуда и до сюда. Валил дым, и это было похоже на ад. Мы вообще не спали, и сегодня, похоже, будет то же самое, потому что мы не можем попасть в наши дома».
В поддержку пожарным направили военных. Также оказывают помощь Испания, Франция и Германия. Готов помочь тяжёлой техникой и Евросоюз. Тушению мешают сильные порывы ветра.
Несмотря на пожары, в Португалию продолжают приезжать туристы.
[Жиль, турист из Франции]:
«Нам, туристам, не нужно ехать в тот район. Конечно, задаешься вопросом, есть ли у них достаточно ресурсов для борьбы с огнём или помогут ли им другие страны. Здесь, в Лиссабоне, опасности не чувствуется».
[Аня, туристка из Польши]:
«Думаю, мы все переживаем, когда что-то происходит и когда гибнут люди. Это большая трагедия».
Как сообщается, к настоящему времени большинство пожаров уже потушено. Активных осталось около 10.