Полинезийское каноэ хокулеа вернулось из трёхлетней кругосветки

Трёхлетнее кругосветное плавание завершило каноэ хокулеа. Это традиционное полинезийское судно, сделанное из современных материалов. В гавайской столице Гонолулу экипаж парусного каноэ встречают тысячи человек.

В честь прибытия коренные гавайцы исполнили ритуальный танец.

[Найноа Томпсон, президент сообщества полинезийцев]:

«Благодарю Гавайи. Благодарю всех за это мгновение. Благодарю за то, что в море выходят сотни и тысячи таких каноэ».

Каноэ хокулеа отправилось в плавание из Гонолулу в мае 2014-го. Во время путешествия оно останавливалось в 150 портах разных стран мира. За три года судно прошло более 70 тысяч километров.

При этом экипаж не использовал никаких навигационных приборов. Он прокладывал путь так же, как древние полинезийцы – ориентируясь по солнцу, звёздам, волнам и птицам.

Цель путешествия – продвигать идею экологичного развития на планете.

Это судно было построено для научных экспедиций ещё в 70-х годах. Тогда оно совершило путешествие от Гавайских островов до Таити. Перед кругосветкой хокулеа отремонтировали и немного модернизировали.