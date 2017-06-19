20 июня 2017

У мечети в Лондоне в толпу врезался фургон

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По меньшей мере, один человек погиб и около восьми пострадали в результате нового наезда на пешеходов в Лондоне. В ночь на понедельник на севере британской столицы в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу верующих. Они возвращались из мечети после вечерней молитвы.

До 24 июня продолжается священный для мусульман месяц Рамадан. Люди соблюдают дневной пост, а вечером отправляются молиться.

Как сообщают в полиции, водитель фургона арестован. До прибытия правоохранителей его удерживали прохожие. Мотив нападавшего пока неясен. Подозревают, что это был теракт.

Премьер-министр Тереза Мэй провела экстренное совещание с комитетом по чрезвычайным происшествиям «КОБРА».

На место направили вооружённую полицию. Один из свидетелей рассказал, что видел.

[свидетель]:
«Я видел, что скорые увезли от 8 до 10 человек. Один из них был пожилым, около 60 лет. Не знаю, был он жив или нет. Остальным было где-то от 30 до 40. Там были самые разные люди, они все выходили из мечети. Мы были в шоке, когда услышали о том, что произошло. Мы ведь просто хорошо проводили время. Мы молились за мир, молились за жертв пожара в Лондоне».

Мечеть, возле которой произошло нападение, ранее была связана с несколькими экстремистами. Её посещали люди, которые позже оказывались вовлечёнными в террористическую деятельность или в пособничество терроризму.

Из-за этого в 2003 году мечеть закрыли. Два года спустя её открыли, но уже с новым руководством. В последнее время там проповедовали веротерпимость.

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