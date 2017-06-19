19 июня 2017

Зоопарк Токио опубликовал видео с новорождённым детёнышем панды

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Уникальные видеокадры с новорождённым детёнышем большой панды опубликовал токийский зоопарк Уэно. Малыш появился на свет 12 июня. Весил около 150 граммов. За неделю он немного подрос и прибавил в весе 30 граммов.

Отца детёныша зовут Ри-Ри, маму – Син-Син. Сейчас малыш находится под её присмотром, а также — под наблюдением специалистов.

Для 11-летней Син-Син эти роды – уже вторые. Первого малыша она потеряла через несколько дней после его появления на свет. Детёныши большой панды очень слабые. Выхаживать их весьма сложно. В этот раз сотрудники зоопарка подготовились более тщательно.

Мама-панда и малыш чувствуют себя хорошо. Пол детёныша ещё не определили. Кличку также будут выбирать позже – через 100 дней после рождения. А пока специалисты безотрывно наблюдают за малышом.

Син-Син и Ри-Ри прибыли из Китая в зоопарк Уэно в 2011 году. Через десять лет после этого они вернутся назад. С 1992 по 2008 годы здесь жил самец по кличке Лин-Лин. Он был единственной большой пандой, которая принадлежала Японии и считалась символом зоопарка Уэно. Теперь же Китай сдаёт своих панд в аренду.

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