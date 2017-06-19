Палестинские беженки зарабатывают вышивкой

Эти женщины – палестинские беженки из иорданского лагеря «Джараш». Они присоединились к проекту, который кардинально изменил их жизнь. Для них это и стабильный заработок, и повышение самооценки.

Проект SEP основала итальянский банкир Роберта Вентура. Палестинские беженки изготавливают аксессуары, сочетая традиционную вышивку с современным дизайном.

[Наваль Арадех, менеджер проекта]:

«Цель проекта – монетизация, психологическая помощь для всех женщин в лагере. Для женщин это уникальная возможность, поскольку позволяет им вырваться из бедности».

Работницы говорят, что рады продвигать палестинскую культуру.

[Амина Абу Намус, работница]:

«Это моё всё. Эти работы делают палестинцы. Люди в этом лагере для беженцев производят то, что представляет Палестину. Палестина по-прежнему в наших умах».

Вышитые изделия продаются в Лондоне, а также в бутиках на Ближнем Востоке. О них также писали в журналах Elle и немецком Vogue.

Проект основали в 2013 году. С тех пор число работниц увеличилось с 20 до 300. Каждую неделю женщины создают около 100 изделий. Говорят, продажи каждый год удваиваются.

[Асма Салех, менеджер по контролю качества]:

«Для меня это переломный проект. Раньше мы жили за чертой бедности. У нас были долги, мы снимали жильё, не было своего дома, а у меня много детей». [Фатима Талаб, работница предприятия]:

«После того как я начала здесь работать, я сделала ремонт в доме. У меня только две комнаты для меня и моих пятерых детей. Я смогла кое-что отремонтировать, сделала комнату для сына, чтобы он мог жить отдельно от сестёр».

С продажи каждого изделия работницы получают 18%. Остальной доход предприятия направляется в лагерь «Джараш». Там деньги используют на благо всей общины.

Лагерь основали почти 50 лет назад — в 1968 году после арабо-израильской войны. Он предназначался для палестинцев, бежавших из Сектора Газа.

В настоящее время здесь живёт почти 30 тысяч человек. По данным ООН, более половины жителей лагеря зарабатывают меньше прожиточного минимума в 814 иорданских динаров.