Загадочный столп Кацхи: церковь в 40 метрах над землёй

[отец Иларион, настоятель монастыря Кацхи]:

«Церковь на столпе построили в X веке. С конца XVII века нет свидетельств, что там кто-то жил. Церковь разрушилась. Осталась только небольшая стена высотой в метр. Считается, что столп постоянно привлекал внимание людей. В 1945 году во время экспедиции археологов здесь нашли руины церкви. Там также был крест и тексты, вырезанные на камне».

Столп Кацхи возвышается над лесистыми холмами грузинского края Имеретия. Он формировался в течение столетий по мере сдвигов тектонических плит. В 40-ка метрах над землёй находится церковь. В ней жизнь отшельников ведут несколько монахов.

На месте руин также нашли череп и фрагменты скелета человека. Предполагается, что это останки монаха.

После развала СССР церковь решили восстановить. Одну построили наверху, вторую – у подножия столпа.

Пока неизвестно, как древние монахи забирались по отвесной каменной глыбе. Сегодня используют эту металлическую лестницу. Провизию поднимают при помощи отдельного троса.

Монахи наверху действительно ведут жизнь отшельников. Посетителей из мирян к себе не допускают. Даже монахам и священникам из монастыря внизу нельзя подниматься туда каждый день.

[отец Иларион, настоятель монастыря Кацхи]:

«Подниматься туда не разрешается никому. Чтобы преодолеть путь в 40 метров, нужна не физическая, а духовная сила».

Несмотря на ограничения к подножию столпа приезжают сотни туристов. Рядом находится небольшой музей с разными артефактами и фотографиями.

[Байрон, турист из Индии]:

«Удивительно, чарующе. Не думал увидеть такое. Мы, конечно, были бы очень счастливы подняться наверх. К сожалению, это невозможно. Но всё равно я впечатлён. Даже не знаю, как это построили».

Местные жители считают территорию вокруг столпа священной. Тут есть могилы монахов, живших в районе Кацхи столетия назад. А в самом столпе есть небольшая пещера.

[Мамука Гржелидзе, житель Тбилиси]:

«Я приехал из Тбилиси и привёз сюда свою беременную жену, чтобы получить благословение. Монахи играют важную роль в поддержании духовной силы Кацхи. Я хотел, чтобы они благословили моего ребёнка, который ещё не родился».

До сих пор к столпу совершают паломничество. Люди верят, что рядом с ним становятся ближе к Богу.