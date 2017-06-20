ООН: в 2016 покинуть дома было вынужденно 65,6 миллионов человек в мире

В 2016 году число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов или преследования, выросло до рекордных 65 миллионов 600 тысяч. Об этом сообщает верховный представитель ООН по делам беженцев. Это больше, чем население, например, Великобритании.

По сравнению с позапрошлым годом, число переселенцев увеличилось на 300 тысяч человек. Сюда включены 22,5 миллиона беженцев, 40,3 миллиона вынужденных переселенцев внутри стран и 2,8 миллиона просителей статуса беженца. При этом, более половины беженцев – дети до 18 лет.

[Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Самое примечательное для меня – это отсутствие спада. Наоборот, происходит увеличение, а это плохо. Это плохо, поскольку означает, что в больших масштабах коренные причины массового вынужденного переселения так и не решили».

По словам верховного комиссара по делам беженцев, более половины всех беженцев в мире прибывает из всего трёх стран.

[Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«54% беженцев приезжают из трёх стран: Сирии, Афганистана и Южного Судана. А если посмотреть на количество внутренних переселенцев в результате конфликтов, то можно увидеть, что три четверти из 40 миллионов находятся всего в 10 странах».

Самая быстрорастущая группа беженцев – это южносуданцы. Они бегут из-за военного конфликта. Продолжают покидать дома из-за войны и жители Сирии. Там это около 75% населения.

Развитые страны принимают почти 85% всех беженцев в мире. Глава УВКБ ООН ещё раз призвал их пускать больше людей. Это заявление прозвучало на фоне пересмотра миграционных правил в США и закрытия границ несколькими европейскими странами.

В 2016 году зарегистрировали два миллиона новых заявок на получение статуса беженца. Больше всего приняла Германия. За ней последовали США, Италия и Турция. Это число включило 75 тысяч детей без сопровождения. В основном, из Сирии и Афганистана. Однако, как предполагается, данные неполные, и таких детей было намного больше.