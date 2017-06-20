Очевидец описал нападение на Елисейских Полях

Свидетели рассказывают, что видели странный жёлтый дым.
[Адриен Каиро, свидетель происшествия]:
«Мы увидели, как из окна машины вырывается пламя. Подошли четверо полицейских. Они постучали в окно с вопросом, как дела у водителя и слышит ли он их. Ответа не было, они разбили окно и вытащили водителя. Потом двое подоспели с огнетушителями, хотя пламени уже почти не было. Огонь полыхал секунды две. Но появился странный жёлтый дым, было похоже на газ. Это длилось секунд 10-15».
Министерство внутренних дел сообщило, что в автомобиле находились взрывчатка и оружие.
Как сообщили французские СМИ, нападавшему 31 год, и он был известен спецслужбам как потенциально опасный.
[Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции]:
«В машине были оружие и взрывчатые вещества, которых было достаточно, чтобы взорвать автомобиль. Этот человек умер, расследование передано в антитеррористическое отделение прокуратуры Парижа. Это в очередной раз показывает, что уровень угрозы во Франции очень высок».
Напомним, это уже второе нападение на Елисейских Полях в этом году. В апреле француз арабского происхождения открыл здесь огонь по полицейским. Один страж порядка погиб, двое серьёзно пострадали. Злоумышленника застрелили на месте.