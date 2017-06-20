20 июня 2017

Очевидец описал нападение на Елисейских Полях

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Инцидент, произошедший в понедельник на Елисейских Полях, полиция Франции расследует как теракт. Мужчина на автомобиле врезался в полицейский микроавтобус. Это произошло в районе 4 часов вечера недалеко от резиденции французского президента. Пострадавших нет, при этом машина нападавшего загорелась, и он погиб.

Свидетели рассказывают, что видели странный жёлтый дым.

[Адриен Каиро, свидетель происшествия]:
«Мы увидели, как из окна машины вырывается пламя. Подошли четверо полицейских. Они постучали в окно с вопросом, как дела у водителя и слышит ли он их. Ответа не было, они разбили окно и вытащили водителя. Потом двое подоспели с огнетушителями, хотя пламени уже почти не было. Огонь полыхал секунды две. Но появился странный жёлтый дым, было похоже на газ. Это длилось секунд 10-15».

Министерство внутренних дел сообщило, что в автомобиле находились взрывчатка и оружие.

Как сообщили французские СМИ, нападавшему 31 год, и он был известен спецслужбам как потенциально опасный.

[Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции]:
«В машине были оружие и взрывчатые вещества, которых было достаточно, чтобы взорвать автомобиль. Этот человек умер, расследование передано в антитеррористическое отделение прокуратуры Парижа. Это в очередной раз показывает, что уровень угрозы во Франции очень высок».

Напомним, это уже второе нападение на Елисейских Полях в этом году. В апреле француз арабского происхождения открыл здесь огонь по полицейским. Один страж порядка погиб, двое серьёзно пострадали. Злоумышленника застрелили на месте.

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