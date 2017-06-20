Студент из США скончался, проведя в тюрьме КНДР полтора года

Его приговорили к 15 годам исправительных работ в Северной Корее за то, что он якобы украл агитационный плакат. И вот теперь, после около полутора лет в заключении, американский студент Отто Уормбир скончался.

Отто вернули семье на прошлой неделе, когда он был уже в критическом состоянии, с серьёзной черепно-мозговой травмой. Власти КНДР заверяют, что у молодого человека был ботулизм, и что он впал в кому, приняв таблетку снотворного. Однако американские врачи в эту версию не верят.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на произошедшее.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Он провёл полтора года в Северной Корее, с ним произошло много ужасных вещей, но, по крайней мере, мы смогли вернуть его домой к семье. Родители были очень счастливы его видеть, даже несмотря на тяжёлое состояние. Но совсем недавно его не стало. Это жестокий режим, и мы с ним разберёмся».

Президент Южной Кореи в свою очередь выразил соболезнования семье Отто. Заявление от его имени зачитал его спикер.

[Пак Су Хён, спикер президента Южной Кореи]:

«По словам Мун Джэ Ина, отвратительно, что Северная Корея не уважает права человека – универсальную ценность. Северная Корея по-прежнему удерживает американских и южнокорейских граждан. Их нужно незамедлительно вернуть семьям. Наше правительство приложит к этому все усилия».

В настоящее время в заключении в Северной Корее остаются трое граждан США, которые являются этническими корейцами, а также шесть граждан Южной Кореи.