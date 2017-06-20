Брюссель и Лондон начали переговоры о «брексите»

[Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС]:

«Наша цель – как можно быстрее согласовать основные вопросы, касающиеся выхода Великобритании, в том числе – права граждан, финансовое урегулирование и вопрос о границах, в частности – с Ирландией».

В Брюсселе стартовали переговоры по вопросу «брексита». Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис обсудили расписание будущих встреч, темы вопросов и последовательность их решения.

Ирландия, входящая в состав ЕС, граничит с Северной Ирландией – частью Соединённого Королевства Великобритании. Переговорщикам предстоит решить, как упростить пересечение границы для ирландцев. Барнье отметил, что это технически сложный вопрос.

Дэвид Дэвис заявил, что его вдохновляет конструктивный подход к переговорам. При этом, по его словам, прежние намерения Великобритании не изменились.

[Дэвид Дэвис, британский министр по выходу из ЕС]:

«Мы покинем единый рынок и будем стремиться к соглашению о свободной торговле и таможенному соглашению. При этом мы выйдем из Таможенного союза ЕС».

Впрочем, обсуждать торговое и таможенное соглашения стороны будут только после решения приоритетных для Евросоюза вопросов. Это права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британцев, живущих в Евросоюзе. Также Брюссель и Лондон должны будут урегулировать финансовые вопросы. При этом пока неизвестно, какую сумму Британии придётся заплатить Евросоюзу в рамках «брексита».

Соглашение по выходу стороны планируют подготовить к октябрю будущего года. После этого его ещё должен одобрить Европарламент.

Согласно Лиссабонскому договору, на процедуру выхода из состава ЕС отводится два года. Следовательно, 30 марта 2019-го Великобритания перестанет быть членом Евросоюза, если стороны не решат иначе.