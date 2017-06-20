Страны Америки не смогли договориться по Венесуэле

Министры иностранных дел 34 стран Организации американских государств (ОАГ) не смогли договориться об общей позиции в отношении кризиса в Венесуэле. Политические и экономические неурядицы Каракаса стали главной темой встречи министров в мексиканском Канкуне.

Ожидалось, что участники обсуждений примут итоговую резолюцию. На этом настаивали Мексика, США и Чили. Однако некоторые страны не поддержали документ. Это небольшие латиноамериканские государства, которым Венесуэла предоставляет скидки на нефтепродукты.

В резолюции Венесуэлу хотели призвать соблюдать права человека.

[Эральдо Муньос, министр иностранных дел Чили]:

«Освободить политических заключённых и прекратить произвольные аресты, которые призваны оказать давление на граждан страны. Второе: прекратить нарушать права человека. Третье: восстановить конституционный порядок, включая полномочия Национального собрания».

Председатель ОАГ призвал всех участников придерживаться принципов организации.

[Луис Альмагро, председатель ОАГ]:

«Наши герои отдали жизнь ради наших политических систем и фундаментальных принципов. Это разделение власти, независимость судебной системы, права людей, гарантия базовых прав в отношении свободы выражения и политические свободы. Сегодня неизвестные герои продолжают проливать свою кровь, чтобы подтвердить эти фундаментальные свободы».

Власти Венесуэлы называют резолюции ОАГ вмешательством в свои внутренние дела. Они также говорят, что организация действует под руководством Вашингтона.