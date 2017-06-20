В международном марафоне Strongman победили немецкие бегуны

В немецкой деревушке Вакен стартует 20-километровый марафон Strongman. В этом году здесь собралось более 2500 бегунов из 17 стран мира.

Участников ждёт бег по пересечённой местности под знойным солнцем и множество преград: спуск с высокой горки в бассейн с водой, подъём по лестнице под водяным потоком, бег по грязи.

Где-то марафонцам приходится перебираться по груде автомобильных покрышек, где-то – изловчившись, карабкаться по сетке. Зато ближе к финишу участников ждёт море мыльной пены – прощайте пот и грязь.

Титул сильнейшего среди мужчин завоевал немецкий бегун Дитер Шварцкопф. Он преодолел дистанцию за час, 21 минуту и 39 секунд.

[Дитер Шварцкопф, победитель марафона]:

«Я в восторге, чистый адреналин! С первого же километра чувствовал себя прекрасно, а когда побеждаешь, так вообще всё потрясающе».

Самой сильной женщиной в этом марафоне стала немецкая спортсменка Сара Камцела. Она пробежала 20 километров за один час 47 минут.

[Сара Камцела, победительница марафона]:

«Я измучена. Погода жарче, чем ожидалось. Тяжёлый забег. Меня догоняли с первого круга, не расслабишься. Очень утомительно».

Вторые и третьи места среди мужчин и женщин заняли также немецкие бегуны.