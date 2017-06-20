В международном марафоне Strongman победили немецкие бегуны

Участников ждёт бег по пересечённой местности под знойным солнцем и множество преград: спуск с высокой горки в бассейн с водой, подъём по лестнице под водяным потоком, бег по грязи.
Где-то марафонцам приходится перебираться по груде автомобильных покрышек, где-то – изловчившись, карабкаться по сетке. Зато ближе к финишу участников ждёт море мыльной пены – прощайте пот и грязь.
Титул сильнейшего среди мужчин завоевал немецкий бегун Дитер Шварцкопф. Он преодолел дистанцию за час, 21 минуту и 39 секунд.
[Дитер Шварцкопф, победитель марафона]:
«Я в восторге, чистый адреналин! С первого же километра чувствовал себя прекрасно, а когда побеждаешь, так вообще всё потрясающе».
Самой сильной женщиной в этом марафоне стала немецкая спортсменка Сара Камцела. Она пробежала 20 километров за один час 47 минут.
[Сара Камцела, победительница марафона]:
«Я измучена. Погода жарче, чем ожидалось. Тяжёлый забег. Меня догоняли с первого круга, не расслабишься. Очень утомительно».
Вторые и третьи места среди мужчин и женщин заняли также немецкие бегуны.