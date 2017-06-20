Фотовыставка: каким был колониальный Гонконг 50-х гг.

На фотографиях Фань Хо запечатлена жизнь Гонконга 50-60-х годов прошлого века.

Этот снимок называется «Надвигающаяся тень». На нём — гонконгская женщина и геометрическая игра света на большой серой стене. Его Фань Хо сделал в 1954 году, на пике своей фотокарьеры.

Выставка открылась в преддверии аукциона Sotheby’s. За фотографии жизни колониального Гонконга планируют выручить более 38 тысяч долларов.

На выставке также можно найти и аппарат Rolleiflex, на который были сделаны снимки.

Экспозиция состоит из 32 фото. На них улицы, задние дворы, рынки на воде и дома. И на каждом снимке просматривается тёплое отношение автора к тому, что он снимал.

[Жасмин Янь, директор галереи Sotheby’s Hong Kong]:

«Он часто играл со светом, он придавал сюжетам романтики и загадочности, а также помогал рассказывать историю. Суть в том, что в 50-60-х годах многие жили на улицах, то есть настоящая жизнь протекала именно на улицах».

В объектив фотоаппарата Фань Хо попадали, в основном, простые люди.

[Жасмин Янь, директор галереи Sotheby’s Hong Kong]:

«Он снимал людей, которые работали на улицах: горничных, помощников, курьеров. То есть на его фото – настоящая жизнь Гонконга того времени, он показывает, как люди жили, как вели повседневные дела. И автор смог рассказать их истории, часто — в романтическом ключе».

В 50-60-х годах экономика региона стала расширяться. Развивалась обрабатывающая промышленность. Но, одновременно Гонконг оставался морским городом, поэтому нередко Фань Хо снимал рыбаков.

[Жасмин Янь, директор галереи Sotheby’s Hong Kong]:

«Часто можно увидеть рыбацкие лодки, воду, жизнь на воде. Ведь в 50-60-х годах в Гонконге очень бурно развивалось рыболовство, в то время это была крупная отрасль».

Выставка будет открыта до 30 июня. Она приурочена к 20-й годовщине передачи Гонконга КНР.