Американские строители перед работой делают зарядку

[инструктор]:

«Присели, встали. Присели. Ещё два приседания. Отлично, ещё разок помедленней».

Так на строительной площадке в американском городе Милуоки начинается каждый рабочий день. По мнению руководителей компании, небольшая физическая разминка – залог безопасности для строителей.

[Мел Ланглей, директор отдела охраны труда]:

«Это по-настоящему разогревает мышцы».

Совместная разминка также помогает строителям влиться с утра в коллективную работу.

[Крис Гейзер, сотрудник Университета Маркетта]:

«Благодаря этому они забывают о домашних и жизненных проблемах и сосредотачиваются на работе, объединяясь с коллегами». [Мел Ланглей, директор отдела охраны труда]:

«Самое главное – начать день вместе. Это уже стало культурой поведения. Утром все собираются, обсуждают, что будут делать сегодня и что сделали вчера».

Эта американская строительная компания организовывает утренние тренировки для рабочих уже 20 лет. Правда, в некоторых городах поначалу к ним относились без энтузиазма.

[Мел Ланглей, директор отдела охраны труда]:

«Несколько лет назад кое-где подсмеивались над таким правилом, относились к нему скептично. А сейчас это часть нашей культуры».

Строители в Милуоки приветствуют утренние тренировки. Говорят: они на самом деле помогают сосредоточиться.

[строитель]:

«На любой строительной площадке нужно мысленно готовиться к тому, что всё в движении, всё меняется, и ухо надо держать востро, поскольку никогда не знаешь, что случится в следующую минуту».

Строители делают разминку и в полдень. К такой традиции уже приглядываются и другие американские компании.