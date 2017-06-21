Туристы в Исландии наслаждаются полуночным солнцем

Город Акюрейри на севере Исландии — второй по величине на острове. Он находится возле самого длинного фьорда страны, который тянется на 60 километров к югу от Полярного круга.

Климат здесь мягкий. Летом температура достигает 25 градусов по Цельсию. С начала июня по середину июля это лучшее в мире место, чтобы наслаждаться полуночным солнцем. В этот период здесь продолжается полярный день.

В город Акюрейри также приезжают, чтобы покататься на исландских лошадях. Они уникальной породы. Таких ещё в IX веке сюда привезли викинги. Благодаря географической изоляции Исландии чистоту вида удалось сохранить и через тысячу лет.

В этом году здесь ожидают большого числа туристов. Плюсом стало то, что Исландия десятый год подряд возглавила «Глобальный индекс миролюбия». Это рейтинг стран по безопасности проживания.

[Элена, туристка из Германии]:

«Это вдохновляющая и мирная страна. Здесь природа, чистый воздух и хорошие люди».

В 2010 году исландский вулкан с непроизносимым названием (Эйяфьядлайёкюдль) начал извергаться после двухвекового сна. Из-за этого многие рейсы в Европе были отменены, что сказалось на миллионах путешественников. Но туристы по-прежнему готовы ехать в Исландию.

Ещё одна туристическая достопримечательность – гейзеры. А самый популярный из них – Строккюр. Из него вода каждые 4-8 минут вырывается на высоту до 30 метров.

А это – один из самых популярных в мире геотермальных спа-курортов. Он находится в 40 километрах от Рейкьявика. В летний сезон он открыт до поздней ночи. За год курорт принимает более 400 тысяч посетителей.

Бассейн вмещает шесть миллионов литров геотермальной морской воды, которая поступает с глубины двух километров. А подогревает её лежащий неподалёку вулкан.

Здесь же есть геотермальная электростанция, которая вырабатывает электроэнергию из вулканического жара.

В Исландии также есть десятки чарующих водопадов. Например, этот срывается с высоты 40 метров. Рядом находится другой. Вода падает с высоты 35 метров в глубокий каньон.

[Тигль, турист из Бельгии]:

«Почти полночь, но ещё светло. Вообще не темнеет. Я в восторге, что смог это увидеть».

Летом самое время для наблюдения за китами. В водах также можно увидеть касаток, полосатиков и дельфинов.

[Стюарт, турист из Великобритании]:

«Меня здесь уже ничего не удивляет. Всё меняется каждые пять минут. Вчера мы ездили на сафари на джипах. Земля была то ровной, то холмистой, то ухабистой, то очень гладкой. Здесь стоит побывать».

Более 10% территории Исландии покрыто ледниками. Поэтому ещё одно популярное местное развлечение – горные походы и ледолазанье.

В этом году, как ожидается, остров посетит миллион 800 тысяч человек. Это почти в шесть раз больше, чем население страны.