В Португалии пытаются взять под контроль сильнейшие пожары

[Айрес Сильва, местный житель]:

«С 1991 года здесь было безопасно. У нас здесь был замечательный лес. А теперь мы всё потеряли. Та сторона полностью сгорела – Граса, Вила-Факая, Лорисейра… Единственное, что осталось – эта часть долины. Но теперь горит и она, сгорит весь регион». [Клер Нуллис, представитель ВМО]:

«Португалия, как мы видели, охвачена очень разрушительными лесными пожарами. Одна из причин этого – очень высокие температуры, в выходные — около 40 градусов Цельсия».

Португалец Айрес Сильва наблюдает, как огонь приближается к дому, где он прожил 25 лет. Но противостоять стихии не может – остаётся только смотреть… Это район Лорисейра в Центральном регионе страны, один из пострадавших в результате сильнейших за полвека лесных пожаров в Португалии.

Число жертв этого стихийного бедствия достигло 64. Большинство людей сгорели в своих машинах, когда пытались покинуть охваченный огнём регион. Среди погибших также один пожарный. Ещё 70 человек пострадали.

В целом в центральной части страны сдержать огонь пытаются более 1000 специалистов.

Сообщается о 167 активных пожарах. Работы немало. На этих фотографиях пожарные отдыхают – спят прямо на поляне, чтобы вскоре снова ринуться в бой.

Поступает и международная помощь. Задействованы самолёты из Франции, Греции, Италии и Испании. При этом самолёт из Канады во время работ потерпел крушение. Обошлось без жертв.