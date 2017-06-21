В Португалии пытаются взять под контроль сильнейшие пожары

[Айрес Сильва, местный житель]:
«С 1991 года здесь было безопасно. У нас здесь был замечательный лес. А теперь мы всё потеряли. Та сторона полностью сгорела – Граса, Вила-Факая, Лорисейра… Единственное, что осталось – эта часть долины. Но теперь горит и она, сгорит весь регион».
[Клер Нуллис, представитель ВМО]:
«Португалия, как мы видели, охвачена очень разрушительными лесными пожарами. Одна из причин этого – очень высокие температуры, в выходные — около 40 градусов Цельсия».
Число жертв этого стихийного бедствия достигло 64. Большинство людей сгорели в своих машинах, когда пытались покинуть охваченный огнём регион. Среди погибших также один пожарный. Ещё 70 человек пострадали.
В целом в центральной части страны сдержать огонь пытаются более 1000 специалистов.
Сообщается о 167 активных пожарах. Работы немало. На этих фотографиях пожарные отдыхают – спят прямо на поляне, чтобы вскоре снова ринуться в бой.
Поступает и международная помощь. Задействованы самолёты из Франции, Греции, Италии и Испании. При этом самолёт из Канады во время работ потерпел крушение. Обошлось без жертв.