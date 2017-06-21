Очевидец взрыва в Брюсселе: «Подозреваемый кричал «Аллаху акбар»»

[Эрик ван дер Сипт, федеральный прокурор Бельгии]:
«Около 8:30 вечера на Центральной станции в Брюсселе прогремел взрыв. Сразу после этого подозреваемого застрелили военные, которые находились на месте. Мы рассматриваем инцидент как террористический акт. К счастью, кроме подозреваемого, пострадавших больше нет».
Как рассказал очевидец инцидента, сотрудник станции, перед взрывом злоумышленник выкрикивал лозунги радикальных исламистов.
[Николас Ван Херревеген, очевидец]:
«Когда я спустился на платформу, там был мужчина, который продолжал что-то кричать. Он кричал о джихадистах и подобных вещах. В какой-то момент он закричал «Аллаху акбар» и взорвал небольшой чемодан, который был возле него. Потом люди начали убегать. Я вернулся обратно, чтобы предупредить коллег, и они смогли эвакуировать людей».
Как сообщили в прокуратуре, исполнитель взрыва скончался в больнице. Его личность пока не разглашается.
[Николас Ван Херревеген, очевидец]:
«У него был тёмно-коричневый цвет кожи, довольно круглое лицо, короткие волосы. На нём были белая кофта и чёрные джинсы».
В районе вокзала после инцидента приостановили движение метро и наземного транспорта.