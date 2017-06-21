Очевидец взрыва в Брюсселе: «Подозреваемый кричал «Аллаху акбар»»

[Эрик ван дер Сипт, федеральный прокурор Бельгии]:

«Около 8:30 вечера на Центральной станции в Брюсселе прогремел взрыв. Сразу после этого подозреваемого застрелили военные, которые находились на месте. Мы рассматриваем инцидент как террористический акт. К счастью, кроме подозреваемого, пострадавших больше нет».

Теракт на железнодорожной станции Брюсселя. Злоумышленник устроил небольшой взрыв, после чего начался пожар. Военные, которые патрулировали вокзал, оказались неподалёку. Они сразу открыли огонь.

Как рассказал очевидец инцидента, сотрудник станции, перед взрывом злоумышленник выкрикивал лозунги радикальных исламистов.

[Николас Ван Херревеген, очевидец]:

«Когда я спустился на платформу, там был мужчина, который продолжал что-то кричать. Он кричал о джихадистах и подобных вещах. В какой-то момент он закричал «Аллаху акбар» и взорвал небольшой чемодан, который был возле него. Потом люди начали убегать. Я вернулся обратно, чтобы предупредить коллег, и они смогли эвакуировать людей».

Как сообщили в прокуратуре, исполнитель взрыва скончался в больнице. Его личность пока не разглашается.

[Николас Ван Херревеген, очевидец]:

«У него был тёмно-коричневый цвет кожи, довольно круглое лицо, короткие волосы. На нём были белая кофта и чёрные джинсы».

В районе вокзала после инцидента приостановили движение метро и наземного транспорта.