WADA ограничило работу антидопинговой лаборатории в Лос-Анджелесе

Лаборатория Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе не сможет в течение трёх месяцев проверять допинг-пробы на некоторые запрещённые вещества. Такое решения приняло Всемирное антидопинговое агентство после оценки качества работы лаборатории. По мнению WADA, оно не соответствует «наилучшим стандартам».

Во время частичной приостановки действия лицензии лаборатория сможет проводить все обычные анализы. Однако, обнаружив такие вещества, как глюкокортикоидный лекарственный препарат преднизолон, или некоторые виды анаболических стероидов, она должна обратиться за подтверждением результатов в другую лабораторию, аккредитованную WADA.

При этом у калифорнийской лаборатории – крупнейшей в США, есть три недели на то, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Если тот оставит его в силе, то сотрудникам лаборатории будет необходимо исправить все несоответствия в работе, выявленные WADA. Если они это сделают, то смогут снова проверять все допинг-пробы, начиная с середины сентября.

Лос-Анджелес конкурирует с Парижем за право принять летние Олимпийские игры 2024 года. В случае победы планируется разместить Олимпийскую деревню на территории Калифорнийского университета.

МОК проведёт выборы города-организатора Олимпиады-2024 13 сентября в Лиме. Лос-Анджелес уже дважды принимал Олимпийские игры — в 1932-м и 1984-м годах.