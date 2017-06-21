Новинки самолётостроения представили на Парижском авиасалоне

Небо над аэропортом Ле-Бурже бороздят военные и пассажирские самолёты. Здесь проходит престижная аэрокосмическая выставка —Парижский авиасалон. Свои достижения в самолётостроении демонстрируют более 2000 компаний из 90 стран.

Одна из премьер – многофункциональный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35А. Разработчик – американская компания «Локхид-Мартин». В случае успешной сделки она поставит 440 истребителей семейства F-35 одиннадцати странам мира.

В небо поднялся и многоцелевой истребитель Дассо «Рафаль» — французский соперник американского военного самолёта. Истребители «Рафаль» участвовали в авианалётах на позиции ИГИЛ.

Компания Airbus Military представила военно-транспортный самолёт A400M. Сделки на его поставку она уже заключила с несколькими европейскими странами, а также с Турцией.

Американский производитель Boeing привёз на выставку узкофюзеляжный самолёт 737 MAX 10. Он самый вместительный в этом семействе. Самолёты Boeing 737 MAX разработаны в пику конкуренту — Airbus. В прошлом году он запустил в эксплуатацию A321neo — улучшенную версию узкофюзеляжных пассажирских самолётов семейства Airbus A320.

Над аэропортом Ле-Бурже также пролетел крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380. Авиакомпания разрабатывает его улучшенную версию A380 Plus. Этот лайнер будет более экономичным и более вместительным.

Парижский авиасалон открыт до 25 июня. В последние три дня его смогут посетить не только профессионалы, но и все желающие.