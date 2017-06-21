Всемирный день беженцев: мигранты хотят безопасности

[Ибрагим, мигрант из Чада]:

«Всё, чего мы хотим, — это быть в безопасном месте, где мы будем чувствовать безопасность, где не будет всех проблем, переживаний, где не будем бояться за свою жизнь. Вот и всё, что нам нужно».

Этих людей спасла организация Save the Children в Средиземном море. Они хотели доплыть до Европы. Всего за выходные здесь с ветхих и переполненных лодок сняли около 730 беженцев. Большинство – из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

20 июня отметили Всемирный день беженцев. Он провозглашён ООН в 2000 году.

К этой дате голливудская звезда и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила лагерь для девочек-подростков в Кении. Они бежали из ДР Конго, Южного Судана, Сомали, Бурунди и Руанды. Многие подверглись сексуальному насилию. Некоторые после этого забеременели и родили.

[Анджелина Джоли, спецпосланник УВКБ ООН]:

«Реальность такова, что миротворец может быть первым человеком, с которым будут взаимодействовать девочки после пережитой травмы. Миротворцы должны очень чётко понимать, как действовать. Эта маленькая девочка будет очень бояться, особенно мужчины с оружием. То, как вы к ней подойдёте — определит то, начнёт она восстанавливаться или же это будет очередная травма».

Джоли призвала прилагать больше усилий, чтобы документировать сексуальное насилие в ходе военных конфликтов, а также преследовать в судебном порядке всех виновных.

Между тем, известный футболист Криштиану Роналду во Всемирный день беженцев представил видеоисторию о девочке-беженке по имени Зайнаб.

[Криштиану Роналду, футболист]:

«Привет! Я хотел бы поделиться с вами этой историей. Подобные происходят с миллионами детей по всему миру. Пожалуйста, поддержите нас, посмотрев это видео и поделившись им».

О девочке-беженке рассказывают четыре ребёнка. Повествование ведётся от первого лица. Зайнаб говорит, как её семья боялась за свою жизнь, как родился её брат, который не понимает значения слова «папа».

Между тем, глава УВКБ ООН Филиппо Гранди 20 июня посетил Эфиопию. Он призвал страны мира принимать больше беженцев.

В этом году число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, выросло до рекордных 65 миллионов 600 тысяч. По данным ООН, более половины беженцев прибывают из Сирии, Афганистана и Южного Судана.