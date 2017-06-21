21 июня 2017

Житель Челябинска собрал коллекцию из 330 винтажных мобильников

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Культовый телефон Nokia с такой же культовой мелодией звонка для Дениса Кичкина из Челябинска дороже самого новомодного смартфона.

[Денис Кичкин, владелец коллекции телефонов]:
«Один из первых телефонов GSM от Nokia. 94-го года телефон. Вот ему, считайте, уже 23 года практически, и он ещё работает».

Мобильники, которые уже стали раритетами, Денис ценит больше всего. Именно поэтому и решил их коллекционировать. За три года собрал 330 телефонов – в основном, 90-х годов. От «Нокиа» до «Моторолы». Все — в рабочем состоянии.

[Денис Кичкин, владелец коллекции телефонов]:
«Всё началось с первого телефона Nokia N91, который у меня был. В нём сохранилось более 5000 смс с моей девушкой, которая стала моей женой уже сейчас. И я хотел эти смс оставить».

В одном из сообщений Денис поздравляет супругу с рождением дочери.

[Денис Кичкин, владелец коллекции телефонов]:
«Когда у меня дочь вырастет, я ей лет через десять всё это покажу. Я думаю, ей будет очень приятно всё это увидеть».

После этого телефона Денис решил не расставаться и со следующими двенадцатью. Так началось коллекционирование. Некоторые аппараты дарили друзья и знакомые, но большинство покупал на рынках и в мастерских. Многие телефоны приходилось ремонтировать, покупать новые корпуса, менять дисплеи.

Большой проблемой стали старые аккумуляторы, которых больше не выпускают. Но на помощь пришёл друг.

[Юрий Детятев, друг коллекционера]:
«Сейчас появились миниатюрные аккумуляторы, и вот пытаемся засунуть их всякими путями в старые телефоны. Ну вот, получается».

Ещё одна гордость коллекции – Nokia 8110. Такой использовали при съёмках «Матрицы». За него Денис без сожалений заплатил 4000 рублей.

[Денис Кичкин, владелец коллекции телефонов]:
«Даже остался ещё чехол старенький от него кожный. Был у Нео, кто помнит. Вот этот телефон мне очень нравится».

Для Дениса винтажные мобильники — это, прежде всего, ностальгия.

[Денис Кичкин, владелец коллекции телефонов]:
«Вот даже мурашки по телу бегут, когда берёшь этот телефон, особенно тот, который у тебя был. И вот его зажигаешь и вспоминаешь такие моменты в жизни – что это было редко, что это был твой первый телефон, что ты сам его купил».

Увлечение Дениса разделяют и супруга, и маленькая дочь. Мужчине осталось найти лишь несколько моделей из тех, которые планировал собрать. Затем запустит видеоблог, в котором расскажет о технических деталях, а также об истории каждого мобильника из своей коллекции.

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