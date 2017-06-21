Кошка стала компаньоном человека тысячи лет назад

У людей и кошек всегда были тесные связи. Сейчас, это в основном, взаимная привязанность, а раньше отношения часто строились на взаимовыгоде. И последний тип отношений, как выяснилось, существует уже не одно тысячелетие.

Эва-Мария Жегль вместе со своими коллегами из Французского национального исследовательского центра провела ДНК-анализ. Он показал, что кошки были распространены по всему древнему миру.

Специалисты изучали ДНК кошек возрастом до 9000 лет из Европы, Африки и Азии, включая образцы, взятые у древних египетских кошек-мумий. Также исследовали ДНК 28 современных бродячих кошек из Болгарии и Восточной Африки.

Учёные пришли к выводу, что процесс одомашнивания кошек начался около 10 тысяч лет назад. Тогда первые люди поселились на берегах Средиземного моря, а также у рек Тигр и Евфрат.

[Эва-Мария Жегль, исследователь]:

«Это были первые фермеры, они изобрели сельское хозяйство. Это означает, что они хранили всё больше зерна. Это зерно, конечно, приманивало грызунов, а грызуны привлекали диких кошек».

Со временем дикие хищницы привыкли быть возле людей.

[Эва-Мария Жегль, исследователь]:

«Это были взаимовыгодные отношения. Но прошло ещё несколько тысяч лет, прежде чем кошка стала домашним животным».

Одомашнивание произошло около 3500 лет назад в Египте. На картинах кошек часто изображали под стульями. Учёные считают, что их привезли в страну на кораблях, где их держали для борьбы с грызунами.

[Эва-Мария Жегль, исследователь]:

«В период Римской империи существовали торговые связи между Египтом и Индией. Это говорит о том, что эти кошки были корабельными кошками. Они путешествовали с торговцами по морю».

А то, что в древнем Египте кошек мумифицировали, говорит об их особом статусе в обществе.