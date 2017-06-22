22 июня 2017

Бельгийский стартап предлагает сверчков вместо мяса

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Бельгийский стартап надеется, что в скором времени сверчки станут обычной пищей людей. Сотрудники компании убеждены: такое новшество пойдёт на пользу экологии.

[Николас Виане, сотрудник компании Little Food]:
«Чтобы дать такое же количество белка, как корова, им нужно в 25 раз меньше пищи, в 300 раз меньше воды, и они производят в 60 раз меньше парниковых газов. Поэтому их называют альтернативой животному белку».

Сверчков сушат или готовят из них муку. Приготовленных насекомых можно купить в супермаркете. Попробовать такое блюдо решаются не все.

[жительница Брюсселя]:
«Нет, нет, я не ем такое. Нет, что вы, это отвратительно, я, правда, не могу».

По мнению производителей сушёных сверчков, надо лишь сделать первый шаг.

[Николас Виане, сотрудник компании Little Food]:
«Для большинства людей и для нас это что-то новое. Есть первого сверчка страшновато, но в то же время забавно. Он приятный на вкус».

Брюссельцы, всё же отведавшие новое блюдо, тоже находят вкус неплохим.

[жительница Брюсселя]:
«Не могу на это смотреть. И правда, вкусно. Можно всё забрать? Похоже на креветки. Я слышала про такое раньше. Нужно просто есть не глядя».

[жительница Брюсселя]:
«Сегодня я попробовала это впервые и поняла, что вкус замечательный. Иногда людей останавливают неверные представления».

[житель Брюсселя]:
«Неплохо, мне противно это есть, но на вкус ничего».

Стартап недавно расширился и планирует увеличить объём производства сверчков с 800 килограммов до трёх тонн в месяц. У компании уже появились заказчики из других стран.

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