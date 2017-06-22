Катарских верблюдов отрезали от хозяев границей

Тысячи верблюдов стали заложниками дипломатического скандала между Катаром и его соседом – Саудовской Аравией.

5 июня саудовские власти вместе с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Египтом и Бахрейном разорвали дипломатические отношения с Катаром. Эмират обвинили в поддержке исламистов и разжигании конфликтов. Доха все обвинения отрицает.

Вместе с этим, страны оборвали с Катаром экономические связи и закрыли границы. Тысячи путешественников не смогли добраться до пунктов назначения. Не пожалели даже верблюдов.

После закрытия границ многие катарские бедуины оказались отрезанными от своих стад. Раньше они часто выпасали верблюдов на пастбищах Саудовской Аравии или готовили их там к скачкам.

[Брайк аль-Мурри, владелец верблюдов]:

«Мы вернули часть верблюдов. Часть остаётся в Саудовской Аравии. Верблюды, которых вы видите, пострадали. А некоторые стоят 200-300 тысяч катарских риалов. Мы много потеряли. Некоторые погибли в пути. Они даже не предоставили нам помощи. Они просто закрыли границу между нами и нашими верблюдами и не позволяют нам их забрать».

Проблему частично решили благодаря неформальному соглашению с саудовскими пограничниками.

[Хамад Мохамед Боу Салаи, владелец верблюдов]:

«К счастью, наши верблюды в порядке, большинство мы нашли. Мы перешли границу и вздохнули с облегчением. В Саудовской Аравии мы терпели убытки. Там было слишком много людей, а организации не было. Теперь всё хорошо. Катарские власти поддержали нас едой, кормом и водой, это доступно круглосуточно».

В зимние месяцы сотни катарских заводчиков верблюдов пригоняют свои стада в пустынную местность на востоке Саудовской Аравии. Там животных тренируют для гонок или конкурсов красоты. Эта традиция —

единственное, что напоминает о почти исчезнувшем кочевом образе жизни катарцев. Верблюдов, которые завоёвывают первые места, потом продают на аукционах за сотни тысячи долларов.

До того как в Катаре обнаружили огромные залежи природного газа и застроили города небоскрёбами, население страны, в основном, занималось разведением верблюдов и зависело от молока и мяса этих животных.