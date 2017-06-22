Оползень в Гватемале: не менее 11 погибших

По меньшей мере, 11 человек погибли на западе Гватемалы в результате схода оползня.

Селевой поток хлынул на жилые дома в регионе Сан-Педро-Солома и засыпал два автобуса с людьми на проходящей рядом трассе. Десять человек погибли в одном из них. Одну жертву обнаружили в доме. Есть и пропавшие без вести, поэтому число погибших может возрасти. Также сообщается о девяти пострадавших.

[местный житель]:

«Мы слышали, что погибло несколько человек, и пришли посмотреть. Такие происшествия – это всегда печально».

Спасатели пытаются определить – сколько домов оказалось под завалами. А также призывают людей эвакуироваться из этого района.

[Уолтер Гомес, спасатель]:

«Мы планировали эвакуировать человек 350, но не все захотели уезжать. Национальный спасательный центр готовит временные убежища. Сейчас спасатели, а также военные и полиция призывают людей эвакуироваться и помогают некоторым. Инженеры говорят, что оставаться здесь очень опасно».

Причиной оползня стали сильные ливни.

Напомним, два года назад в Гватемале также сошёл смертоносный оползень. Тогда погибло более 260 человек.