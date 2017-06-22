В мичиганском аэропорту напали с ножом на полицейского

В доме канадского гражданина, совершившего нападение с ножом на полицейского в Мичигане, провели обыск. Как сообщает американская полиция, задержан Амор Фтухи, которому около 50 лет. В списках потенциально опасных лиц, связанных с терроризмом, он не состоял.

Нападение произошло в среду в аэропорту небольшого американского города Флинт в штате Мичиган. Злоумышленник провёл какое-то время в здании аэропорта, посетив ресторан и уборную. После этого достал нож и ударил дежурившего там полицейского Джеффа Невилла в шею. Как сообщается, перед этим он выкрикнул «Аллаху акбар», а также сказал, что США убивают людей в Сирии, Ираке и Афганистане, и что все погибнут.

Фтухи был арестован. Раненного полицейского доставили в больницу. Он в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Пассажиры в аэропорту Флинта рассказали, что видели.

[Милтон Уоткинс, житель штата Мичиган]:

«Полицейский подошёл ко мне и спросил, что я делаю. Я сказал, что пытаюсь сесть в самолёт. Я пошёл наверх и увидел полицейского, он лежал, вокруг везде была кровь. Просто безумие». [Чери Карпентер, жительница штата Мичиган]:

«Они уводили мужчину в наручниках. Он был абсолютно отрешённый от всего. Мы поднялись наверх и увидели, что раненному полицейскому оказывают помощь».

Полиция сообщила, что мужчина законно прибыл в США 16 июня, переправившись через озеро Шамплейн на границе двух стран. А 21 июня он приехал в аэропорт Флинта.

Министр общественной безопасности Канады сказал, что американские и канадские правоохранители начали совместное расследование.

[Ральф Гудейл, министр общественной безопасности Канады]:

«Если им необходима любая информация, помощь и поддержка, они обращаются к нам так же, как мы обращаемся к ним. Это очень позитивное и конструктивное сотрудничество. Они будут делать всё, что нужно для их расследования. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь».

Полиция квалифицировала инцидент как теракт. Она также сообщила, что считает нападение единичным случаем, и что жителям Флинта ничего не угрожает.