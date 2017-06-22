Более 12 000 человек позанимались йогой на Таймс-сквер

[Тим Томпкинс, глава Альянса Таймс-сквер]:

«Одна из тем в этом году – концепция йоги ахимса, ненасилие, не причинение вреда. Мы видим, что планете нужен мир».

Оживлённая Таймс-сквер в Нью-Йорке на день превратилась в островок покоя, где можно обрести внутреннее умиротворение. Тысячи человек съехались сюда позаниматься йогой. Мероприятие проходит под лозунгом «Торжество разума над безумием».

Сосредоточиться посреди городского шума непросто, но в таких массовых занятиях поклонники йоги видят большую пользу.

[любительница йоги]:

«Одно дело – заниматься йогой в зале. Когда практикуешь в помещении, где приятно, тихо и спокойно, легче сконцентрироваться. А, когда достигнешь того же самого на Таймс-Сквер — это уже очень мощно». [любительница йоги]:

«Чувствуешь энергию, чувствуешь город, и это так необычно, потому что ты постоянно в движении, а здесь в какое-то мгновение всё вдруг исчезает».

Некоторые приехали из-за рубежа.

[турист из Мексики]:

«Здесь центр западного мира. Думаю, заниматься йогой в этом месте очень символично».

Массовое занятие йогой на Таймс-сквер проводят уже в 15 раз. Мероприятие приурочено к Международному дню йоги 21 июня. Поучаствовали в занятиях более 12 тысяч человек.