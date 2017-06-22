Тематический магазин мессенджера Line открылся в Таиланде

Ожидается, что это будет не просто магазин.
[Кампанарт Воонгхонгкул, исполнительный директор Line Village]:
«Line Village в Бангкоке будет состоять из двух зон. Первая – уже открывшийся магазин с лицензионными товарами Line. Сюда также войдёт кафе площадью 200 квадратных метров. Вторая зона – это крытый тематический парк Line».
[Танита Тария, сотрудница компании]:
«Я в восторге. Очень хочу посмотреть на товары. Лично я очень люблю персонажей Line. Я слышала, что они откроют кафе и тематический парк. Жду с нетерпением».
Приложение разработали в Южной Корее. Там пользователей больше всего. Далее следует Япония, за ней – Таиланд. Здесь Line пользуются 94% владельцев смартфонов. В двух других странах такие магазины уже работают.
[Танинрат Канпваливонгс, посетитель]:
«Хорошо, что можно купить товары Line в Таиланде. Раньше людям нужно было ехать за ними в Японию и Южную Корею. Ещё удобно, что цены тут такие же, как в Японии и Южной Корее. Нам не придётся всё везти оттуда».
Как ожидается, трёхэтажный тематический парк каждый год будет принимать не менее 12 миллионов иностранных туристов.