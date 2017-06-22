22 июня 2017

Тематический магазин мессенджера Line открылся в Таиланде

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Компания, которой принадлежит мессенджер Line, открыла первый тематический магазин в Таиланде. Это приложение моментальных сообщений особенно популярно в Азии. Любят его за огромное число смайлов. Именно в виде смайлов и представлена почти вся продукция магазина: и игрушки, и чехлы для смартфонов, и наклейки.

Ожидается, что это будет не просто магазин.

[Кампанарт Воонгхонгкул, исполнительный директор Line Village]:
«Line Village в Бангкоке будет состоять из двух зон. Первая – уже открывшийся магазин с лицензионными товарами Line. Сюда также войдёт кафе площадью 200 квадратных метров. Вторая зона – это крытый тематический парк Line».

[Танита Тария, сотрудница компании]:
«Я в восторге. Очень хочу посмотреть на товары. Лично я очень люблю персонажей Line. Я слышала, что они откроют кафе и тематический парк. Жду с нетерпением».

Приложение разработали в Южной Корее. Там пользователей больше всего. Далее следует Япония, за ней – Таиланд. Здесь Line пользуются 94% владельцев смартфонов. В двух других странах такие магазины уже работают.

[Танинрат Канпваливонгс, посетитель]:
«Хорошо, что можно купить товары Line в Таиланде. Раньше людям нужно было ехать за ними в Японию и Южную Корею. Ещё удобно, что цены тут такие же, как в Японии и Южной Корее. Нам не придётся всё везти оттуда».

Как ожидается, трёхэтажный тематический парк каждый год будет принимать не менее 12 миллионов иностранных туристов.

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