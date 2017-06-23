Образцы горного ледника Боливии сохранят в Антарктиде

Гора Ильимани – вторая по высоте в Боливии. На её вершине покоятся снега и ледники, которые здесь величают вечными. Однако специалисты говорят: им угрожает изменение климата. В будущем горные ледники могут растаять, поэтому интернациональная группа учёных решила сохранить их образцы.

Экспедиция проходит в рамках французского проекта Ice Memory.

[Патрик Жино, участник проекта Ice Memory]:

«Мы, гляциологи, хотим сохранить образцы ледника. Он для нас – энциклопедия климата и окружающей среды. Взяв образец льда, проникаешь в историю мира. На поверхности – современная информация, а в глубине можно добыть более старые образцы».

По словам учёных, ледник уже становится теплее. Впервые они измеряли его температуру 18 лет назад. В этот раз снова провели исследования.

[Патрик Жино, участник проекта Ice Memory]:

«В последние несколько недель мы делали такие же измерения и можем доказать, что за минувшие 18 лет температура ледника повысилась на 0,7 градуса по Цельсию. Этот ледник на высоте 6500 метров будет постепенно нагреваться и из-за глобально потепления утратит всю информацию».

Учёные взяли из ледника 75 образцов. Среди них есть лёд, который образовался ещё 18 тысяч лет назад. Все образцы перевезут в Антарктиду. Храниться они будут на французско-итальянской станции Конкордия.

Подобную экспедицию учёные уже предприняли на Монблан в Западных Альпах. В будущем планируют взять образцы горных ледников в Непале и России.